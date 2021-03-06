В Ленобласти мужчины сбросили в кювет карабин и двухствол, испугавшись полиции

В Ленобласти мужчины сбросили в кювет карабин и двухствол, испугавшись полиции
Полицейские задержали двух мужчин. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Кировском районе Ленобласти задержали двух мужчин, которые бросили в кювет оружие.

Инцидент произошел в пятницу, 5 марта, в Шлиссельбурге. У дома №1 по Леманскому каналу задержали мужчин в возрасте 39 и 54 лет, которые при виде правоохранителей бросили в кювет карабин и двухствольное ружье.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, у старшего оказалось разрешение на двухствольное ружье. Ему назначили обязательство о явку. Возбуждено уголовное дело. На его приятеля оставлен протокол об административном правонарушении. Он получил подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе обнаружили тайник с оружием.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти полиция


 

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В Ленобласти мужчины сбросили в кювет карабин и двухствол, испугавшись полиции
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