Помощник Путина Максим Орешкин заболел коронавирусом

Он продолжает работать дистанционно.

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что помощник президента России Владимира Путина заболел коронавирусом. Речь идет о Максиме Орешкине, который получил положительный результат теста на инфекцию. Об этом стало известно сегодня, 6 марта, в рамках совещания по социально-экономическому развитию Кузбасса.

«Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь»,

— сказал премьер.

Непонятно, контактировал ли Орешкин с Путиным и каково состояние здоровья главы государства. Напоминаем, что помощник президента стал не первым в Кремле, кто болеет коронавирусом. Так, в январе стало известно о девяти зараженных депутатах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минздрав заявил о наличии антител к COVID у 50% петербуржцев.