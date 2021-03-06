Минздрав заявил о наличии антител к COVID у 50% петербуржцев

Около половины населения Петербурга на данный момент имеют антитела к коронавирусу. Об этом заявил эксперт Министерства здравоохранения России Дмитрий Лиознов.

При этом, по его словам, коллективный иммунитет к COVID-19 должен составлять минимум 70%. В идеале этот показатель должен достигать 80-95%. Об этом сообщили «РИА Новости».

Сегодня стало известно, что в город прибыла крупная партия российской вакцины «ЭпиВакКорона». Планируется, что в широкий оборот она поступит уже в конце текущего месяца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что антитела к коронавирусу имеют менее 10% жителей Земли, заявили в ВОЗ. По данным представителей организации, достичь коллективного иммунитета можно только с помощью вакцинации в мировых масштабах.