Антитела к коронавирусу имеют менее 10% жителей Земли, заявили в ВОЗ

Достичь коллективного иммунитета можно только с помощью вакцинации в мировых масштабах. Фото: pixabay

Достичь коллективного иммунитета можно только с помощью вакцинации в мировых масштабах. Фото: pixabay

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан назвала долю мирового населения с антителами к коронавирусной инфекции, полученными после перенесенного заболевания или вакцинации.

Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации, антителами к коронавирусу обладают менее 10% населения планеты. По словам Сваминатан, специалисты ВОЗ наблюдают за исследованиями ученых со всего мира о распространении заболевания. Она объяснила, что результаты некоторых говорят о том, что в густонаселенных городах антитела есть не менее чем у половины населения. Однако, как отмечает эксперт, это не говорит о формировании коллективного иммунитета.

Представительница ВОЗ подчеркнула, достичь коллективного иммунитета можно только с помощью вакцинации в мировых масштабах.

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