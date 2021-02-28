Главный инфекционист США рассказал, какой фактор снижает эффективность вакцин

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что генетические варианты коронавируса снизят эффективность имеющихся вакцин, но те при этом останутся в определенной мере эффективными.

«Мы воспринимаем (варианты) очень серьезно… Если есть новый вариант, он уменьшает потенциал вакцины», — цитирует его CNN.

По его словам, у вакцины все равно будет «подушка безопасности».

По последним данным, в США зафиксировано 28 555 072 случаев коронавируса, число смертельных исходов достигло 511 999.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцины от коронавируса в Петербурге хватит еще на 10 дней. Всего в город поступило почти 350 тысяч доз антиковидной вакцины, при этом израсходовано уже 67%.