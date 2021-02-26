Вакцины от коронавируса в Петербурге хватит еще на 10 дней

Петербургские власти рассказали о ходе прививочной кампании от коронавирусной инфекции в городе.

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил эфире телеканала «78», что всего в город поступило почти 350 тысяч доз антиковидной вакцины, при этом израсходовано уже 67%. Исходя из темпа по числу привитых горожан, который был взят в последние недели, оставшихся доз хватит еще на 10 дней.

Лисовец отметил, что за эти дни в город поступит новая партия вакцины — никаких перерывов в поставках и вакцинации власти не ожидают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга считают, что вакцинация поможет избежать третьей волны коронавируса. Отмечается, что в городе созданы все условия для проведения прививочной кампании. Сейчас работают 129 стационарных пунктов вакцинации и 10 мобильных бригад.