Вакцины от коронавируса в Петербурге хватит еще на 10 дней

Вакцины от коронавируса в Петербурге хватит еще на 10 дней
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Петербургские власти рассказали о ходе прививочной кампании от коронавирусной инфекции в городе.

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил эфире телеканала «78», что всего в город поступило почти 350 тысяч доз антиковидной вакцины, при этом израсходовано уже 67%. Исходя из темпа по числу привитых горожан, который был взят в последние недели, оставшихся доз хватит еще на 10 дней.

Лисовец отметил, что за эти дни в город поступит новая партия вакцины — никаких перерывов в поставках и вакцинации власти не ожидают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга считают, что вакцинация поможет избежать третьей волны коронавируса. Отмечается, что в городе созданы все условия для проведения прививочной кампании. Сейчас работают 129 стационарных пунктов вакцинации и 10 мобильных бригад.

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