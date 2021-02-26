Власти Петербурга считают, что вакцинация поможет избежать третьей волны коронавируса

Число новых зарегистрированных случаев коронавируса в Петербурге снизилось почти на 27% по сравнению с прошлой неделей.

Активных пациентов становится меньше, равно как и госпитализаций с COVID-19. Однако власти все еще не исключают возможность третьей волны пандемии. Об этом говорится в справке межведомственного координационного совета по противодействию коронавирусу за 26 февраля.

Интенсивность распространения коронавируса уверенно снижается, но полностью остановить заболеваемости и свести к минимуму риски возникновения третьей волны пандемии получится только благодаря массовой вакцинации и активного участия в ней жителей Петербурга.

Отмечается, что в городе созданы все условия для проведения прививочной кампании. Сейчас работают 129 стационарных пунктов вакцинации и 10 мобильных бригад.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном объяснили, почему иностранцы не смогут привиться от COVID-19 в Петербурге.