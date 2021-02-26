В Смольном объяснили, почему иностранцы не смогут привиться от COVID-19 в Петербурге

26 февраля Петербург установил рекорд по суточной вакцинации от коронавируса - за сутки поставили 16 тысяч прививок. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

26 февраля Петербург установил рекорд по суточной вакцинации от коронавируса - за сутки поставили 16 тысяч прививок. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

У иностранцев в настоящий момент нет возможности привиться от коронавируса в России, даже в частной клинике и за деньги, если у них нет гражданства РФ. Причину назвал замглавы комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана.

Чиновник объяснил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что в пунктах вакцинации от COVID-19 прививку ставят только при наличии паспорта гражданина РФ, СНИЛСа и полиса. По словам Сараны, иностранцев не прививают из-за расставленных на уровне страны приоритетов.

«Та информация, которая у нас есть по городу-герою Москве — это действительно несколько посольств для которых РФ выделила бесплатно вакцину, чтобы могли привить дипломатов различных государств, и они привились «Спутником V», — отметил зампред комздрава.

Он добавил, что 26 февраля Петербург установил рекорд по суточной вакцинации от коронавируса — за сутки поставили 16 тысяч прививок. Всего в вакцинации приняли участие 226 тысяч петербуржцев, из них 80,5 тысяч человек прошли полный цикл вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за второй вакциной «Спутник V» приходят не все петербуржцы – что будет, если сделать только одно прививку.