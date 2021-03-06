В России за февраль больше всего подорожали огурцы и бананы

В России за февраль больше всего подорожали огурцы и бананы
Огурцы подорожали заметнее других продуктов. Фото: Pixabay

Они стали лидерами роста цен на продукты.

Специалисты Росстата рассказали, как изменились цены на продукты в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Если сравнивать цены с январем 2021 года, то в феврале подорожало куриное мясо на 4,65%. Также выросла стоимость куриных окорочков и икры лососевых рыб отечественного производства — оба продукты стали дороже на 2,3-2,8%. Цены изменились на макароны, мороженую рыбу и кальмары – примерно на 1,5%.

Несильно поменялась стоимость подсолнечного масла, а вот сахар подешевел на 0,8%. Лидерами роста цен стали огурцы – они подорожали на 18%, и бананы – на 8,9%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Центробанк установил курс евро и доллара перед праздничными выходными.

огурцы продукты цены


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Госдуме предложили ввести выплату для детей
Сразу два ДТП произошло на перекрестке Земского и Вербной
СК проверит информацию о мошенничествах в отношении петербургских пенсионеров
Доктор объяснил, почему женщины реже болеют коронавирусом
Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды 6 марта
В России за февраль больше всего подорожали огурцы и бананы
Помощник Путина Максим Орешкин заболел коронавирусом
Пару задержали при попытке сбыть наркотики в парке «Сосновка»