В России за февраль больше всего подорожали огурцы и бананы

Они стали лидерами роста цен на продукты.

Специалисты Росстата рассказали, как изменились цены на продукты в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Если сравнивать цены с январем 2021 года, то в феврале подорожало куриное мясо на 4,65%. Также выросла стоимость куриных окорочков и икры лососевых рыб отечественного производства — оба продукты стали дороже на 2,3-2,8%. Цены изменились на макароны, мороженую рыбу и кальмары – примерно на 1,5%.

Несильно поменялась стоимость подсолнечного масла, а вот сахар подешевел на 0,8%. Лидерами роста цен стали огурцы – они подорожали на 18%, и бананы – на 8,9%.

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