Центробанк установил курс евро и доллара перед праздничными выходными

Центральный банк России установил официальный курс доллара и евро на грядущие длинные выходные, посвященные Международному женскому дню 8 марта.

Согласно регулятору, с 6 по 9 марта официальный курс доллара будет держаться на уровне 74,4275 рубля — это на 64,11 копейки выше последнего показателя. В свою очередь, официальный курс европейской валюты, наоборот, понизился на 0,87 копейки, составив 88,9334 рубля.

Напомним, что курс валют существенно повысился в марте прошлого года с объявлением пандемии коронавирусной инфекции и резким падением стоимости нефти из-за низкого спроса и отсутствия договоренности между странами ОПЕК+. Восстанавливаться нефть начала только в последние месяцы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, когда россиянам ждать снижения цен на яйца и птицу. Как отмечают производители, это должно произойти в апреле-мае 2021 года.