Россиянам рассказали, когда снизят цены на яйца и птицу

Причина падения цен на птицу и яйца в первую очередь связана с увеличением объемов производства. Фото: Pixabay

Причина падения цен на птицу и яйца в первую очередь связана с увеличением объемов производства. Фото: Pixabay

Россиянам назвали сроки, когда в стране начнет дешеветь продукция птицефабрик. В Национальном союзе птицеводов заявили, что цены на яйца и птицу могут снизиться в апреле-мае.

Гендиректор союза Сергей Лахтюхов заявил телеканалу «Россия 24», что причина падения цен в первую очередь связана с увеличением объемов производства. Лахтюхов считает, по текущей ситуации можно говорить о том, что в апреле-мае объемы производства стабилизируются. Это приведет к насыщению рынка, из-за чего и снизятся цены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что производители мяса птицы и яиц в России договорились заморозить цены на 2 месяца.

В середине февраля «Известия» сообщали, что птицефермы предложили магазинам увеличить цены на мясо птицы и яйца на 10%. В ответ в Минсельхозе заявили, что рост цен останется в пределах общей продовольственной инфляции.