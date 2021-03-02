Производители мяса птицы и яиц в России договорились заморозить цены на 2 месяца

Производители мяса птицы и яиц в России договорились заморозить цены на 2 месяца
Была достигнута договоренность о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца. Фото: Pixabay

Ключевые производители мяса птицы и яиц в России, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на продукцию.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз, представители отрасли провели совещание, по итогам которого была отмечена необходимость сохранения экономической доступности продукции для россиян, а также достигнута договоренность о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца.

В середине февраля «Известия» сообщали, что птицефермы предложили магазинам увеличить цены на мясо птицы и яйца на 10%. В ответ в Минсельхозе заявили, что рост цен останется в пределах общей продовольственной инфляции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России могут резко подорожать продукты из-за упаковки.

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