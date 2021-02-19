В России могут резко подорожать продукты из-за упаковки

В России могут резко подорожать продукты из-за упаковки
Цены на продукты вырастут еще сильнее из-за подорожания упаковки. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Увеличение стоимости упаковки может повлечь за собой рост цена на продукты, предупреждают предприятия пищевой промышленности. Об этом говорится в письме Руспродсоюза.

Как отмечается в документе, с конца 2020 года участников союза уведомили о повышении стоимости пластиковой упаковки. Поставщики объяснили это подорожанием сырья: цены на полиэтилен с лета выросли на 25-30% — до 115 тыс. рублей за тонну, передает РИА Новости. Средний рост цен на пластиковую упаковку и тару составил 10-15%.

При этом упаковка составляет примерно треть стоимости производства пищевой продукции. Ее подорожание повлечет за собой повышение цен на сами продукты.

По словам зампреда правления Руспродсоюза Дмитрия Леонова, на их взгляд, нужно снять таможенные пошлины и восстановить конкуренцию на рынке между отечественными и международными производителями либо обязать производителей упаковки выровнять цены на импорт и экспорт. Тогда типографии смогут получать незапечатанные материалы и производить упаковку по конкурентной цене.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России цены на еду взлетели до рекордных показателей.

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