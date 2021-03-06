Сразу два ДТП произошло на перекрестке Земского и Вербной

В Приморском районе Петербурга произошло сразу два ДТП. В одном из них пострадала женщина-пешеход.

Дорожный инцидент произошел в субботу, 5 марта, на пересечении Земского переулка и Вербной улицы. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что каршеринговый автомобиль влетел в опору светофора рядом с пешеходным переходом. Автомобиль оказался на островке для пешеходов. Причины случившегося выясняются.

Как сообщил 78.ru, буквально в нескольких метрах перед этим произошло еще одно ДТП. Легковой автомобиль, поворачивая налево, сбил переходящую дорогу женщину. Она шла по пешеходному переходу.

Информация о состоянии пострадавшей не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Mercedes с тремя людьми перевернулся на Петровской набережной, пострадала девушка.