Сразу два ДТП произошло на перекрестке Земского и Вербной

В Приморском районе Петербурга произошло сразу два ДТП. В одном из них пострадала женщина-пешеход.
Дорожный инцидент произошел в субботу, 5 марта, на пересечении Земского переулка и Вербной улицы. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что каршеринговый автомобиль влетел в опору светофора рядом с пешеходным переходом. Автомобиль оказался на островке для пешеходов. Причины случившегося выясняются.
Как сообщил 78.ru, буквально в нескольких метрах перед этим произошло еще одно ДТП. Легковой автомобиль, поворачивая налево, сбил переходящую дорогу женщину. Она шла по пешеходному переходу.
Информация о состоянии пострадавшей не приводится.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Mercedes с тремя людьми перевернулся на Петровской набережной, пострадала девушка.