Сразу два ДТП произошло на перекрестке Земского и Вербной

Сразу два ДТП произошло на перекрестке Земского и Вербной
Место ДТП. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В Приморском районе Петербурга произошло сразу два ДТП. В одном из них пострадала женщина-пешеход.

Дорожный инцидент произошел в субботу, 5 марта, на пересечении Земского переулка и Вербной улицы. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что каршеринговый автомобиль влетел в опору светофора рядом с пешеходным переходом. Автомобиль оказался на островке для пешеходов. Причины случившегося выясняются.

Как сообщил 78.ru, буквально в нескольких метрах перед этим произошло еще одно ДТП. Легковой автомобиль, поворачивая налево, сбил переходящую дорогу женщину. Она шла по пешеходному переходу.

Информация о состоянии пострадавшей не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Mercedes с тремя людьми перевернулся на Петровской набережной, пострадала девушка.

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