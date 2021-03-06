В Петербурге сиделку обвиняют в избиении блокадницы

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством».

В Санкт-Петербурге перед судом предстала женщина, которую обвиняют в избиении 98-летней блокадницы. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По предварительным данным, сиделка напилась и в состоянии опьянения избила свою подопечную. Также женщина угрожала, что может убить пенсионерку. Чтобы та не связалась ни с кем, злоумышленница отобрала у пожилой женщины телефон. Несмотря на это, на крики сбежались соседи, которые вызвали полицейских.

Известно, что пенсионерке потребовалась госпитализация, но на данный момент она находится дома. Ее состояние оценивают как удовлетворительное.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали сиделку, которая могла избить блокадницу. Женщину обвиняют к избиению и угрозах убийством.