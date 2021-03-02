В Петербурге задержали сиделку, которая могла избить блокадницу

Женщину обвиняют к избиению и угрозах убийством.

В Санкт-Петербурге задержали женщину, которую подозревают в избиении блокадницы. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Горожанка была сиделкой 98-летней блокадницы. Она приходила к ней в квартиру на проспекте Народного Ополчения. В один из визитов женщина якобы избила пенсионерку, а также уверяла, что готова на убийство.

В результате было возбуждено уголовно дело из-за угроз убийством. Подозреваемую уже задержали, обстоятельства инцидента выясняются. Сиделке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка выстрелила в пенсионерку, после конфликта в автобусе. Злоумышленницу задержали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.