Фигуристка Косторная вернулась от Плющенко к Тутберидзе

"Я должна доказать, что достойна кататься в этой группе", - заявила Косторная. Фото: Instagram @aliona_officialnew

"Я должна доказать, что достойна кататься в этой группе", - заявила Косторная. Фото: Instagram @aliona_officialnew

Чемпионка Европы, 17-летняя фигуристка Алена Косторная вернулась в команду тренера Этери Тутберидзе, которую покинула в прошлом году.

Как отмечает тренер, спортсменка должна пройти испытательный срок, который продлится до конца текущего сезона. Кроме того, Косторной не планируют давать дополнительных выходных или особенных условий для тренировок. «Она должна полностью войти в наш процесс», — подчеркнула Тутберидзе в интервью «Первому каналу», и добавила: «И запрыгать тройной аксель».

Напомним, что фигуристка ушла от Тутберидзе в академию Евгения Плющенко год назад. Нынешний сезон, однако, стал неудачным для Косторной — она не вошла в состав спортсменок, которые отправятся на чемпионат мира. «Нужно идти извиняться, брать свою гордыню в руки и возвращаться», — заявила Алена после того, как её результатом на Кубке России стало лишь шестое место.

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