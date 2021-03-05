Лепехин: «Зенит» самый слабый за последние десять лет

Экс-футболист петербургского «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал игру команды в текущем сезоне.

По его словам, у сине-бело-голубых вряд ли могут возникнуть особые проблемы в чемпионате России, несмотря на то, что у клуба не было побед в первых двух матчах нового года. При этом «Зенит» все равно остается первом месте.

Лепехин отметил, что петербургский клуб сейчас самый слабый за последние десять лет, но остается лучшей командой России, сообщает Sports.ru.

Напомним, 8 марта «Зенит» сыграет с «Рубином». Матч пройдет на «Ак Барс Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16:30. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 42 очка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что действующий чемпион России «Зенит» впервые за долгое время не стал приобретать новых футболистов в зимнее трансферное окно. Команда из Петербурга занималась другими делами, – продажей и арендой своих игроков.