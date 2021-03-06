Netflix и «Кинопоиск» в 2020 году потеснили на рынке Okko и ivi

Netflix и &#171;Кинопоиск&#187; в 2020 году потеснили на рынке Okko и ivi
Для онлайн-кинотеатров, в отличие от традиционных, год пандемии, похоже, стал удачным. Фото: Pixabay

По итогам 2020 года, доля онлайн-кинотеатров ivi и Okko в общих доходах всех стриминговых сервисов рунета впервые уменьшилась, уступив Netflix и «Кинопоиск».

По данным аналитического агентства Telecom Daily, доля ivi составила 22,5% (в 2019-м — 25%), а Okko — 13,6% (против 15% годом ранее), тогда как Netflix за год увеличил доходы с 4% до 8,4%, а «Кинопоиск» — с 3% до 7,1%. Доля YouTube, наоборот, уменьшилась с 13% до 9%, сервиса Wink — c 8% до 7,3%, а Megogo — с 9% до 6,6%.

Выручка ivi по итогам 2020 года составила 8,8 млрд рублей, увеличившись на 44%, Okko приумножил доходы на 45% до 5,3 млрд рублей. Рост прибыли YouTube составил 13% (до 3,5 млрд рублей), Wink — 53% (до 2,9 млрд), Megogo — 24% (до 2,6 млрд), «Кинопоиска» увеличил выручку в 3,5 раза (до 2,8 млрд рублей), а Netflix — в три раза (до 3,3 млрд).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России взлетели цены на авиабилеты.

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