В России резко подорожали авиаперелеты

Билеты на внутренние перелеты также подорожали, но в целом вернулись к докризисным показателям. Фото: pixabay

Билеты на внутренние перелеты также подорожали, но в целом вернулись к докризисным показателям. Фото: pixabay

Из-за ограниченного числа зарубежных стран, открытых для туристических поездок, авиаперевозчики стали резко повышать стоимость билетов.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина высокие цены на авиабилеты формируют квотирование международных перелетов, ограниченный объем доступных рейсов и вместе с тем высокий спрос, передает «Коммерсантъ». Таким образом перевозчики пытаются восполнить колоссальные убытки, понесенные из-за пандемии коронавируса в 2020 году.

В среднем заграничный авиаперелет в одну сторону по состоянию на начало марта 2021 года обойдется в среднем в 15,7 тысяч рублей — это на 55% выше, чем в то же время в 2019-м. По данным Aviasales, средняя стоимость билета в ОАЭ в марте составляет 23,7 тысяч рублей, что в два раза дороже, чем год назад, в Грузию — 15,7 тысяч (почти в 2,5 раза дороже), на Мальдивы — 40,1 тысяча рублей (на 36% дороже), в Египет — 16,4 тысячи (на 29%).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стоимость букета к 8 марта в Петербурге увеличилась вдвое.