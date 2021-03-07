ФСБ и ледокол сняли 10 рыбаков со льдины в Финском заливе

ФСБ и ледокол сняли 10 рыбаков со льдины в Финском заливе
Спасатели доставили на берег со льдины 10 рыбаков . Фото: pixabay

В субботу, 6 марта, сотрудники МЧС организовали спасение рыбаков в Финском заливе. Рыболовы оказались на оторванном ледовом поле.

Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 13:00. К месту происшествия были направлены четыре единицы спецтехники и двадцать сотрудников — инспекторы районного отделения ГИМС, участники поисково-спасательного отряда из Тосно и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате сотрудники связались с пограничным управлением ФСБ, чтобы они направили из Усть-Луги ледокол «Капитан Плахин». Также был подготовлен к вылету вертолет Северо-Западного аварийно-спасательного центра МЧС.

В 15:45 ледокол прибыл и забрал рыболовов. Информация об их состоянии не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургским спасателям пришлось убеждать рыбаков уйти со льда Финского залива.

ГУ МЧС России по Петербургу рыбаки спасатели финский залив


 

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