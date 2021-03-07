ФСБ и ледокол сняли 10 рыбаков со льдины в Финском заливе

В субботу, 6 марта, сотрудники МЧС организовали спасение рыбаков в Финском заливе. Рыболовы оказались на оторванном ледовом поле.

Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 13:00. К месту происшествия были направлены четыре единицы спецтехники и двадцать сотрудников — инспекторы районного отделения ГИМС, участники поисково-спасательного отряда из Тосно и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате сотрудники связались с пограничным управлением ФСБ, чтобы они направили из Усть-Луги ледокол «Капитан Плахин». Также был подготовлен к вылету вертолет Северо-Западного аварийно-спасательного центра МЧС.

В 15:45 ледокол прибыл и забрал рыболовов. Информация об их состоянии не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургским спасателям пришлось убеждать рыбаков уйти со льда Финского залива.