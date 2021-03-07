Выросло число ежедневных госпитализаций петербуржцев с коронавирусом

Распространение инфекции COVID-19 в Петербурге снижается медленнее, чем неделю назад.
Об этом свидетельствуют данные в информационной справке на сайте Смольного. Также зафиксирован рост ежедневных госпитализаций. 6 марта в больницы Петербурга доставили 436 человек, а неделей ранее — 427.
Кроме того, вырос показатель заболеваемости. За прошедшие сутки в городе выявили 1 251 инфицированных. Неделей ранее этот показатель составил 1 242 случая COVID-19.
Напомним, на днях в Петербург впервые доставили крупную партию вакцины «ЭпиВакКорона». Горожане смогут получить новый препарат во второй половине марта. В Петербурге оборудовано 129 стационарных прививочных пунктов, более сотни работают в городских поликлиниках.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские врачи спрогнозировали рост заболеваемости COVID в середине весны.