Выросло число ежедневных госпитализаций петербуржцев с коронавирусом

В Петербурге выросло число госпитализаций с коронавирусом. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В Петербурге выросло число госпитализаций с коронавирусом. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Распространение инфекции COVID-19 в Петербурге снижается медленнее, чем неделю назад.

Об этом свидетельствуют данные в информационной справке на сайте Смольного. Также зафиксирован рост ежедневных госпитализаций. 6 марта в больницы Петербурга доставили 436 человек, а неделей ранее — 427.

Кроме того, вырос показатель заболеваемости. За прошедшие сутки в городе выявили 1 251 инфицированных. Неделей ранее этот показатель составил 1 242 случая COVID-19.

Напомним, на днях в Петербург впервые доставили крупную партию вакцины «ЭпиВакКорона». Горожане смогут получить новый препарат во второй половине марта. В Петербурге оборудовано 129 стационарных прививочных пунктов, более сотни работают в городских поликлиниках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские врачи спрогнозировали рост заболеваемости COVID в середине весны.