Российские врачи спрогнозировали рост заболеваемости COVID в середине весны

Врачи выразили надежду, что заболеваемость пойдет на спад уже к маю. Фото: комитет по здравоохранению

Врачи выразили надежду, что заболеваемость пойдет на спад уже к маю. Фото: комитет по здравоохранению

Заболеваемость коронавирусом может вырасти в России в середине весны. Об этом рассказали врачи-инфекционисты Евгений Тимаков и Сергей Вознесенский.

По их мнению, к середине весны иммунитет к коронавирусу у многих может ослабнуть, а те, кто болел год назад, могут заболеть снова. Однако уже к концу мая должно начаться снижение заболеваемости.

Как сообщили «РИА Новости», врачи также отметили, что статистика по заболеваниям за прошлый год может быть неточной. Они объяснили это тем, что многие, перенесшие новую болезнь, не обращались в медучреждения в первую волну пандемии, боясь уйти на изоляцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице замедлились темпы снижения распространения коронавирусной инфекции.