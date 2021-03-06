Смольный обеспокоен: снижение заболеваемости COVID-19 в Петербурге сильно замедлилось

Ситуация в Петербурге вновь становится серьезной - возможно, и ограничения опять станут строже. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Ситуация в Петербурге вновь становится серьезной - возможно, и ограничения опять станут строже. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Северной столицы замедлились темпы снижения распространения коронавирусной инфекции, о чем свидетельствуют данные информационной справки Межведомственного городского координационного совета по борьбе с COVID-19.

Динамика снижения заболеваемости становится отрицательной: за неделю в городе на 0,72% увеличилось количество новых случаев заражения коронавирусом. Число госпитализаций также возросло. Специалисты обеспокоены эпидемиологической обстановкой в Петербурге и призывают жителей города на Неве активнее прививаться.

На данный момент, согласно сведениям координационного совета, вакцинировались от коронавируса свыше 280 тысяч горожан, из которых более 146 тысяч завершили полный цикл процедуры. Этих масштабов, однако, недостаточно, для победы над пандемией.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки ковид подхватили 975 жителей Петербурга.