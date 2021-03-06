За сутки коронавирус нашли у 975 петербуржцев

За сутки коронавирус нашли у 975 петербуржцев
Горожан просят продолжать использовать средства индивидуальной защиты. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В Петербурге за прошедшие сутки коронавирус выявили у 975 человек. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости новым вирусом.

Об этом стало известно в пятницу, 5 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, лидирует в указанном рейтинге Москва, где подтвердили еще 1 820 случаев заражения Covid-19. На третьем месте оказалась Московская область — 746 новых инфицированных. В Ленобласти болезнь подхватили еще 146 человек.

Напомним, за минувшие сутки медики успели проверить на коронавирус человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пострадавшим от помощи ковид-пациентам петербургским медикам выплатят компенсации. Соответствующее постановление уже подписал губернатор города Александр Беглов.

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