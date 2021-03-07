Дорожный конфликт в Кингисеппе закончился стрельбой

Дорожный конфликт в Кингисеппе закончился стрельбой
Фото: Pixabay

Дорожный конфликт в городе Кингисепп закончился стрельбой. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в субботу, 6 марта. В полицию обратился водитель Ford Transit с заявлением о том, что мужчина на LADA Granta выстрелил в стекло его авто, после чего скрылся.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, полицейские остановили указанный автомобиль у дома №27 по Нарвскому шоссе. За рулем транспорта оказался 21-летний мужчина, работающий кассиром. У него изъяли пневматический пистолет.

Дело возбудили по факту хулиганства. Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина устроил стрельбу на автомойке в Кировске.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание стрельба


 

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