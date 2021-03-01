Мужчина устроил стрельбу на автомойке в Кировске

В Кировске задержан мужчина, который стрелял на автомойке из пистолета. Подробности сообщили в ГУ МВД по Петербургу и региону. Выяснилось, что оружие было выхолощенным.

Инцидент произошел 28 февраля. В полицию обратился автомойщик и сообщил, что на мойке на Железнодорожной улице произошла стрельба.

Водителю Chevrolet Aveo не понравилось обслуживание. Он несколько раз выстрелил в воздух, после чего уехал с места происшествия.

Спустя некоторое время подозреваемого задержали, им оказался 43-летний петербуржец. У него изъяли светошумовой охолощенный пистолет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что накануне вечером в полицию из Мариинской больницы сообщили о госпитализации мужчины. По данным медиков, потерпевшего забрали в больницу с огнестрельным ранением правого бедра.