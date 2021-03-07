Автомобиль протаранил ограждение на перекрестке Ивановской и Седова

Автомобиль протаранил ограждение на перекрестке Ивановской и Седова
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На перекрестке улиц Ивановской и Седова в Петербурге произошло ДТП с участием двух автомобилей. Один из них протаранил дорожное ограждение.

Авария случилась сегодня, 7 марта. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что передняя часть одной из легковушек превратилась в груду металла. От удара машину вынесло за пределы проезжей части, в результате чего пострадало ограждение. Второй участник аварии отделался незначительными повреждениями.

Информация о состоянии водителей выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число участников ДТП на трассе «Сортавала» выросло до 50.

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