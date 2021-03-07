Число участников ДТП на трассе «Сортавала» выросло до 50

Число участников ДТП на трассе &#171;Сортавала&#187; выросло до 50
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На трассе «Сртавала» произошло массовое ДТП. Число участников ДТП выросло до 50. Несколько машин оказались в кювете.

Дорожный инцидент случился вечером субботы, 6 марта, на четвертом и пятом километрах дороги А-121. Фотографии с места ЧП опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«ДТП на Новоприозерском шоссе стало ещё более массовым. Некоторые считают 50 машин», — написал автор записи.

Информация о состоянии водителей не приводится. Что стало причиной массового дорожного инцидента, пока неизвестно. Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе «Сортавала» под Всеволожском столкнулись 16 легковых машин.

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