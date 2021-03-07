Иномарка лишилась капота после жесткого ДТП с маршруткой на Бухарестской

В Сети появились последствия жесткой аварии на Бухарестской улице в Петербурге. Информация о пострадавших выясняется.

Авария случилась в воскресенье, 7 марта, у дома 80. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что автомобиль марки Nissan вылетел в сугроб на обочине после столкновения с маршруткой. От удара у иномарки разворотило всю переднюю часть корпуса. У второго участника аварии пострадала задняя фара.

О пострадавших пока неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль протаранил дорожное ограждение на перекрестке Ивановской и Седова.