Иномарка лишилась капота после жесткого ДТП с маршруткой на Бухарестской

В Сети появились последствия жесткой аварии на Бухарестской улице в Петербурге. Информация о пострадавших выясняется.
Авария случилась в воскресенье, 7 марта, у дома 80. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На фотографиях видно, что автомобиль марки Nissan вылетел в сугроб на обочине после столкновения с маршруткой. От удара у иномарки разворотило всю переднюю часть корпуса. У второго участника аварии пострадала задняя фара.
О пострадавших пока неизвестно.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль протаранил дорожное ограждение на перекрестке Ивановской и Седова.