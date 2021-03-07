Годовалого малыша госпитализировали с порезами на лице после игры со стеклами в Ленобласти

Годовалого малыша госпитализировали с порезами на лице после игры со стеклами в Ленобласти
Ребенка госпитализировали. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти госпитализировали годовалого ребенка с порезами на лице. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел в субботу, 6 марта, в одном из домов в поселке Токсово. Вечером травмированного ребенка доставили в Детскую областную больницу.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на правоохранительные органы, врачи диагностировали у малыша открытые раны щеки и лба. Ребенок был помещен на хирургическое отделение и в настоящий момент находится в операционной.

В ходе проверки было установлено, что малыш разбил фужер, после чего ползал по осколкам стекла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четырехлетний ребенок проткнул глаз игрушкой в детсаду в Петербурге.

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