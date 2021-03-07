На Посадской улице под утро полностью выгорел автомобиль

В Кронштадте под утро загорелся легковой автомобиль. Очевидцы предположили, что причиной пожара стала неисправность отопительной системы.

Возгорание случилось в воскресенье, 7 марта, у дома 1/82 на Посадской улице. Фотографии с места ЧП опубликовали в сообществе «Подслушано в Кронштадте».

К месту происшествия оперативно прибыли спасатели, которые потушили машину. Судя по кадрам, спасти транспортное средство не удалось, машина полностью выгорела.

Информация о возможных пострадавших выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели эвакуировали бездомных из горящего подвала дома на Искровском проспекте.