Спасатели эвакуировали бездомных из горящего подвала дома на Искровском проспекте

Спасатели эвакуировали двух человек. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Спасатели эвакуировали двух человек. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Невском районе Петербурга сегодня утром произошел пожар в жилом доме. Прибывшие спасатели эвакуировали двух человек.

Возгорание случилось в воскресенье, 7 марта, в подвале дома №6, корпус 2 по Искровскому проспекту. Пламя разгорелось около 8 утра.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, из помещения пришлось эвакуировать двух лиц без определённого места жительства.

Информация о пострадавших к настоящему моменту не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью в Шушарах полыхали два автомобиля. По словам очевидцев, загорелось одно авто, после чего огонь перекинулся на соседнее.