Спасатели эвакуировали бездомных из горящего подвала дома на Искровском проспекте

В Невском районе Петербурга сегодня утром произошел пожар в жилом доме. Прибывшие спасатели эвакуировали двух человек.
Возгорание случилось в воскресенье, 7 марта, в подвале дома №6, корпус 2 по Искровскому проспекту. Пламя разгорелось около 8 утра.
Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, из помещения пришлось эвакуировать двух лиц без определённого места жительства.
Информация о пострадавших к настоящему моменту не приводится.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью в Шушарах полыхали два автомобиля. По словам очевидцев, загорелось одно авто, после чего огонь перекинулся на соседнее.