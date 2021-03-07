Ночью в Шушарах полыхали два автомобиля

В Пушкинском районе Петербурга среди ночи загорелись два легковых автомобиля. К месту ЧП оперативно прибыли спасатели.

Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 7 марта, у дома 6 на Старорусском проспекте. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «Шушары» соцсети «ВКонтакте».

Огонь заметили около 2 часов ночи. По словам очевидцев, загорелось одно авто, после чего огонь перекинулся на соседнее. Сотрудники полиции просили людей отгонять свои машины с парковки.

Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали пожар. В настоящее время выясняются причины случившегося.

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