Ночью в Шушарах полыхали два автомобиля

Ночью в Шушарах полыхали два автомобиля
Огонь охватил несколько машин. Фото: скриншот "Шушары"

В Пушкинском районе Петербурга среди ночи загорелись два легковых автомобиля. К месту ЧП оперативно прибыли спасатели.

Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 7 марта, у дома 6 на Старорусском проспекте. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «Шушары» соцсети «ВКонтакте».

Огонь заметили около 2 часов ночи. По словам очевидцев, загорелось одно авто, после чего огонь перекинулся на соседнее. Сотрудники полиции просили людей отгонять свои машины с парковки.

Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали пожар. В настоящее время выясняются причины случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина пострадал в квартирном пожаре на Варшавской улице.

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