Мужчина пострадал в квартирном пожаре на Варшавской улице

В Московском районе Петербурга произошел пожар в многоэтажном жилом доме. В результате ЧП пострадал мужчина.

Возгорание случилось сегодня, 6 марта, в доме №27 по Варшавской улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 6:04. К месту происшествия оперативно выехали 15 сотрудников на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в трехкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 60 квадратных метров, а в квартире этажом выше выгорел балкон и обстановка в комнате на площади 3 «квадратов». К 7:46 огонь был полностью потушен.

По данным 78.ru, в результате пожара пострадал мужчина. С отравлением угарным газом его доставили в НИИ скорой помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после пожара на улице Ленина обнаружили труп.