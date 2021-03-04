После пожара на улице Ленина обнаружили труп

После пожара на улице Ленина обнаружили труп
На место выехали спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петроградском районе 3 марта произошел пожар. Пламя охватило квартиру дома на улице Ленина.

В полицию позвонил мужчина и сообщил, что в результате пожара скончалась его мать.

На место происшествия прибыл наряд полиции. В ходе проверки выяснилось, что пожар произошел в трёхкомнатной квартире дома по улице Ленина, в результате которого обнаружен труп женщины 1936 года рождения с частично обгоревшими конечностями.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 1 марта в Красногвардейском районе вспыхнула трехкомнатная квартира. По словам местных жителей, в ней погибли два человека — мать и сын.

Петроградский район пожар происшествия


 

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После пожара на улице Ленина обнаружили труп