После пожара на улице Ленина обнаружили труп

В Петроградском районе 3 марта произошел пожар. Пламя охватило квартиру дома на улице Ленина.

В полицию позвонил мужчина и сообщил, что в результате пожара скончалась его мать.

На место происшествия прибыл наряд полиции. В ходе проверки выяснилось, что пожар произошел в трёхкомнатной квартире дома по улице Ленина, в результате которого обнаружен труп женщины 1936 года рождения с частично обгоревшими конечностями.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 1 марта в Красногвардейском районе вспыхнула трехкомнатная квартира. По словам местных жителей, в ней погибли два человека — мать и сын.