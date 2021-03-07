На Дороге жизни заметили столкновение нескольких машин

На Дороге жизни заметили столкновение нескольких машин
В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Вполне возможно, что автомобилисты не справились с управлением из-за снега.

В Ленинградской области сегодня, 7 марта, столкнулись несколько автомобилей. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось между Романовкой и Всеволожском на Дороге жизни. Участниками аварии стали несколько машин, но непонятно, сколько именно. Кажется, среди них есть большегруз.

В комментариях пользователи шутят, что автомобилисты снова удивились снегу и не справились с его последствиями. Каковы причины инцидента и его последствия – пока не выяснено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Посадской улице под утро полностью выгорел автомобиль. Судя по кадрам, спасти транспортное средство не удалось, машина полностью выгорела.

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