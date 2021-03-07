В Ленобласти задержали мужчину, который пытался украсть сварочный аппарат

Подозреваемого остановили сотрудники Росгвардии.

Во Всеволожском районе задержали мужчину, который проник на территорию охраняемого объекта, чтобы украсть сварочный аппарат. У него ничего не получилось, так как его остановили сотрудники правоохранительных органов. Об этом сегодня, 7 марта, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось в деревне Орово в одном из ангаров ремонтного предприятия. Там после проникновения постороннего человека сработала сигнализация. Росгвардейцы, прибывшие на место, увидели разбитое окно и взломанную дверь. Также они застали злоумышленника, который готовился к выносу сварочного аппарата.

Его задержали и доставили полицейским.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гатчине мужчину подозревают в краже дорогого экскаватора.