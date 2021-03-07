В Гатчине мужчину подозревают в краже дорогого экскаватора

В настоящее время проверка по данному факту продолжается. Фото: pixabay

В настоящее время проверка по данному факту продолжается. Фото: pixabay

Подозреваемый мог угнать спецтехнику, но затем бросил его у одного из домов.

В Гатчине 6 марта пропал серо-белый экскаватор-погрузчик. В полицию обратился водитель молочной фабрики, который оценил причиненный ущерб в четыре миллиона рублей. Об этом пишет ИА «Журналистские расследования».

Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов нашли экскаватор у одного из соседних домов. В кабине лежа фонарик. По предварительным данным, угонщик проехал на спецтехнику несколько десятков метров, а затем припарковал его и куда-то ушел.

Было возбуждено уголовное дело из-за покушения на кражу в особо крупном размере.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали банду серийных угонщиков корейских автомобилей. На данный момент известно о шести эпизодах краж. Задержанные подозреваются в хищении трех автомобилей на общую сумму около 4 млн рублей.