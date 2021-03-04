В Петербурге задержали банду серийных угонщиков корейских автомобилей

Злоумышленники использовали спецтехнику для угона, подделки номеров и документов на автомобили. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Злоумышленники использовали спецтехнику для угона, подделки номеров и документов на автомобили. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

В среду, 3 марта, на территории Петербурга, Гатчины и Кингисеппа задержали четверых участников организованной преступной группировки, занимающейся кражами автомобилей корейского производства.

По информации правоохранителей, всего в банде состоит одиннадцать преступников, главарем является некий 57-летний Эстонец. Именно он предложил угонщикам объединиться, чтобы красть иномарки «КИА» и «Хендай», менять на них номера, а затем реализовывать в соседней республике.

На данный момент известно о шести эпизодах краж. Задержанные подозреваются в хищении трех автомобилей на общую сумму около 4 млн рублей. Остальных членов группировки продолжают разыскивать. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкине задержали 21-летнего фальшивомонетчика с 5 млн поддельных рублей в салоне «Мерседеса».