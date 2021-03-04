В Петербурге задержали банду серийных угонщиков корейских автомобилей

В Петербурге задержали банду серийных угонщиков корейских автомобилей
Злоумышленники использовали спецтехнику для угона, подделки номеров и документов на автомобили. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

В среду, 3 марта, на территории Петербурга, Гатчины и Кингисеппа задержали четверых участников организованной преступной группировки, занимающейся кражами автомобилей корейского производства.

По информации правоохранителей, всего в банде состоит одиннадцать преступников, главарем является некий 57-летний Эстонец. Именно он предложил угонщикам объединиться, чтобы красть иномарки «КИА» и «Хендай», менять на них номера, а затем реализовывать в соседней республике.

На данный момент известно о шести эпизодах краж. Задержанные подозреваются в хищении трех автомобилей на общую сумму около 4 млн рублей. Остальных членов группировки продолжают разыскивать. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкине задержали 21-летнего фальшивомонетчика с 5 млн поддельных рублей в салоне «Мерседеса».

новости СПб серийные угонщики


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге эвакуируется суд Василеостровского района, еще восемь судов ...
В морской порт Петербурга прибыло почти 20 тонн миндаля
В Петербурге задержали банду серийных угонщиков корейских автомобилей
В Мраморном дворце открылась выставка молодых художников
В Пушкине задержали фальшивомонетчика — при себе у него было 5 млн ...
«Он её профукал»: Собчак осудила Шнурова за развод с Матильдой
Глава Комздрава и главврачи пяти больниц отдали дань памяти погибшим от ...
В 2021 году в Петербурге заменят асфальт на двух мостах и путепроводе