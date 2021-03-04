В Пушкине задержали фальшивомонетчика — при себе у него было 5 млн поддельных рублей

Задержанный молодой человек получил деньги от своего отца. Фото: pixabay

Задержанный молодой человек получил деньги от своего отца. Фото: pixabay

Вечером вторника, 2 марта, полицейские Северной столицы задержали в городе Пушкин 21-летнего молодого человека. В салоне его автомобиля обнаружили почти 5 млн рублей фальшивыми купюрами.

Задержанного петербуржца изобличили в транспортировке 4,83 миллионов рублей поддельными купюрами номиналом в 5 тысяч рублей. Деньги обнаружили в салоне его MersedesML 350. Автомобиль остановили на Сетевой улице в городе Пушкин.

По предварительной информации, молодой человек действовал в сговоре со своим отцом. Кроме того, по месту жительства и регистрации задержанного изъяли паспорт не имя третьего человека и документы на иномарку. Отец злоумышленника, предположительно, скрывается в Калининградской области — его разыскивают. Возбуждено уголовное дело по факту изготовления или сбыта фальшивых денежных средств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приозерском районе Ленобласти задержали подозреваемых в похищении человека.