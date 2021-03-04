В Приозерском районе задержали двоих подозреваемых в похищении человека

В Приозерском районе Ленобласти сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в похищении местного жителя.

Мужчина 1988 года рождения похитили на Центральной улице в поселке Суходолье. Как полагает следствие, подозреваемые избили потерпевшего и заковали его в наручники. Они незаметно вывели его из квартиры и на машине перевезли в вагончик, пока его не нашла и не освободила полиция.

По факту похищения человека группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в полицию заявили о похищении девушки на Маршала Казакова. Очевидцы утверждали, что неизвестный силой похитил девушку, посадил ее в машину и скрылся. Тревогу забил и отец девушки.