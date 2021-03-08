Президент Сирии Башар Асад и его жена заразились коронавирусом

Президент Сирии Башар Асад и его жена заразились коронавирусом
Башар Асад. Фото: сайт Президента России

В понедельник, 8 марта, стало известно, что у президента Сирии Башара Асада и его супруги Асмы диагностировали коронавирусную инфекцию.

Информацию подтвердила канцелярия главы государства. Согласно официальному заявлению, почувствовав первые симптомы, сирийский лидер и его жена сразу же сдали ПЦР-тест, который подтвердил заражение коронавирусом нового типа, передает РИА Новости.

К счастью, и сам Башар Асад, и первая леди Асма находятся в стабильном состоянии и чувствуют себя нормально. Президент Сирии, как и его супруга, продолжат работать в условиях домашнего карантина, который будут соблюдать в течение двух-трех недель.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Венесуэлы Николас Мадуро привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». На данный момент ему сделали только первую инъекцию. Политик заявил, что перенес вакцинацию хорошо.

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