У петербурженки, гулявшей ночью по кладбищу, украли банные принадлежности

Минувшей ночью, 8 марта, 40-летняя жительница Калининского района Северной столице в одиночестве прогуливалась по Богословскому кладбищу, когда на нее внезапно напал грабитель.

Смелая петербурженка направлялась домой через кладбище около полуночи. С собой у женщины была красная спортивная сумка, внутри которой находились банные принадлежности и мобильный телефон. Внезапно на нее напал неизвестный мужчина: он повалил пострадавшую на землю и забрал у нее сумку.

Как передает 78.ru, после случившегося жительница Петербурга сразу обратилась в правоохранительные органы. Полицейские уже проводят проверку по факту разбойного нападения. Внешний вид преступника женщина, однако, не запомнила — было темно, а нападавший был одет в черную одежду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти полицейские провели обыск в доме расчленителя лося и нашли у него склад оружия.