При обыске в доме расчленителя лося в Ленобласти нашли склад оружия

При обыске в доме расчленителя лося в Ленобласти нашли склад оружия
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Еще 1 марта неподалеку от деревни Керро во Всеволожском районе Ленобласти задержали 64-летнего браконьера, убившего лося. Мужчину застали прямо за попыткой спрятать расчлененную тушу животного.

Подозреваемым в незаконной охоте оказался житель Матоксы. Утром 7 марта сотрудники правоохранительных органов провели обыск в его частном доме, который принес удивительные результаты: полицейские обнаружили буквально склад огнестрельного оружия — два охотничьих ружья и карабин с оптикой.

Кроме того, на месте обыска нашли место, где разделывались туши, в холодильнике — мясо и кости убитого лося. Владелец оружия доставлен в отдел полиции, его планируют задерживать до выяснения всех обстоятельств дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле станции метро «Академическая» на проспекте Науки в Петербурге произошло массовое ДТП с участием по меньшей мере трех автомобилей.

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