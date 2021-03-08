Возле метро «Академическая» массовое ДТП: столкнулись минимум три машины

Пробка из-за ДТП в среднем ряду растянулась на несколько сотен метров. Скриншот: Яндекс.Карты

Пробка из-за ДТП в среднем ряду растянулась на несколько сотен метров. Скриншот: Яндекс.Карты

В понедельник, 8 марта, около 15:30 на проспекте Науки в Калининском районе Санкт-Петербурга произошло массовое ДТП с участием не менее трех автомобилей.

Инцидент произошел рядом со станцией метро «Академическая». По информации корреспондента Gazeta.SPb, на месте происшествия по меньше мере три автомобиля, все получили серьезные повреждения. Одну из машин в результате столкновения, похоже, отбросило на трамвайные пути.

Из-за аварии на пересечении проспекта Науки и Гражданского проспекта, судя по «Яндекс.Картам» образовалась внушительная пробка. Об обстоятельствах дорожного происшествия пока ничего неизвестно, как и о пострадавших.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области за последние сутки произошло сразу два ДТП со смертельным исходом — в Тосненском и Приозерском районах.