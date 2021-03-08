В Ленобласти за сутки произошло сразу два смертельных ДТП

В Ленобласти за сутки произошло сразу два смертельных ДТП
Полиция проверяет обстоятельства трагических дорожных инцидентов. Фото: pixabay

В воскресенье, 7 марта, на территории Ленинградской области произошло сразу две автомобильных аварии со смертельным исходом: в Тосненском и Приозерском районах.

Первый инцидент произошел около 15:30 на 14-м километре трассы «Ульяновка — Отрадное». 26-летний водитель за рулем «Мазда-3», не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина опрокинулась, в результате чего погиб 40-летний пассажир иномарки. Автомобилист в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Еще одно трагическое ДТП случилось около 20:35 на 74-м километре автодороги «Санкт-Петербург — Сортавала» 40-летний житель Карелии за рулем «ВАЗ-2115» потерял контроль над управлением и выехал на «встречку», столкнувшись с «Киа Рио». В результате погиб пассажир отечественного автомобиля, а водитель «ВАЗ-2115» и женщина, находившаяся за рулем иномарки, госпитализированы в тяжелом и среднетяжелом состоянии.

По обоим случаям проводятся доследственные проверки, по итогам которых вынесут процессуальное решение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шушарах минувшей ночью сгорели две легковушки.

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