В Шушарах сгорели две легковушки

Полиция Пушкинского района проводит проверку после возгорания автомобилей в поселке Шушары.

Инцидент произошел в ночь на 7 марта.

Через 112 поступило сообщение о том, что у дома 6 по Старорусскому проспекту поселка Шушары горит машина, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сгорел автомобиль Hyundai Matrix 2009 года выпуска, принадлежащий местной жительнице 1995 года рождения. Кроме того, пострадал припаркованный рядом автомобиль Hyundai Solaris 2018 года выпуска, принадлежащий женщине 1972 года рождения. Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сигнал о ЧП поступил дежурному части в 6:04. К месту происшествия оперативно выехали 15 сотрудников на трех спецмашинах.