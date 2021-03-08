«Зенит» проиграл «Рубину» на выездном матче со счетом 1:2

В понедельник, 8 марта, петербургский футбольный клуб провел матч с казанским «Рубином» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Казани и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Счет был открыт на 41-й минуте игры: нападающий «Рубина», Джордже Деспотович, забил пенальти. Сине-бело-голубые «ответили» только на 75-й минуте матча, когда форвард Сердар Азмун отправил мяч в ворота противников. Решающий гол забил полузащитник казанской команды Денис Макаров, на 92-й минуте.

Возможность закончить встречу вничью представилась капитану «Зенита», Артему Дзюба, однако он не смог реализовать пенальти на последних секундах матча. Отметим, что пока петербургский клуб находится на 1-м месте в турнирной таблице, на 2 очка опережая столичный ЦСКА.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 17:10 по мск началась игра между СКА и минским «Динамо».