СКА 8 марта сыграет с минским «Динамо»

СКА 8 марта сыграет с минским «Динамо»
Матч начнется в 17:10. Фото: ХК СКА

СКА на выезде сыграет с минским «Динамо» в четвертом матче плей-офф Кубка Гагарина. Встреча пройдет на «Минск-Арене», в понедельник, 8 марта. Начало в 17:10 мск.

На сегодняшний день СКА лидирует в серии со счетом 3-0. Если армейцы выиграют в этом матче, то петербургский клуб выйдет в полуфинал Западной конференции. Если победа останется за хозяевами, серия вернется в Северную столицу.

Первые две встречи четвертьфинальной серии прошли в Петербурге и закончились победой СКА (4:2 и 6:4). Встреча в Минске завершилась в овертайме — 4:3 в пользу СКА.

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"Динамо" Минск плей -офф ска


 

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